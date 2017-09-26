В украинском Изюме в результате ДТП с автобусом пострадали 23 человека

2017-09-26 03:50 | www.trend.az | 5

В украинском городе Изюм на мосту столкнулись автобус "Эталон", легковой автомобиль "ВАЗ-2121" и грузовик "МАН", пострадало более 20 человек, передает Интерфакс.

Как сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Харьковской области, авария произошла около шести часов вечера в понедельник.

"В результате пострадали 23 гражданина, среди них - 10 детей. У одного мужчины и женщины открытые переломы. Пострадавшим оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники полиции, которые устанавливают причины и обстоятельства ДТП.