Гейдар Асадов назначен сопредседателем азербайджано-болгарской межправкомиссии

2017-09-26 10:12 | www.apa.az | 5

Министр сельского хозяйства Гейдар Асадов назначен сопредседателем совместной азербайджано-болгарской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Как сообщает АПА-Экономикс, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в связи с этим соответствующее распоряжение. Г.Асадов в качестве сопредседателя комиссии с азербайджанской стороны заменит бывшего министра транспорта Зию Мамедова, который потерял свою должность министра в результате объединения Министерства транспорта и Министерства связи и высоких технологий в феврале этого года.