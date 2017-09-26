Страшное ДТП в России: 6 человек погибли, 20 ранены

2017-09-26 08:44 | www.oxu.az | 6

Шесть человек погибли, 20 пострадали при столкновении экскурсионного автобуса и грузовика на Кубани.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, экскурсионный автобус столкнулся с припаркованным в попутном направлении грузовым автомобилем на трассе М-4 «Дон».

«В результате ДТП шесть человек погибли, 20 пассажиров доставлены в медицинское учреждение», - говорится в сообщении. Восемь пострадавших доставлены в центральную городскую больницу города Горячий Ключ. Остальных раненых доставят в Краснодар.

«К нам доставили восемь человек в состоянии средней и легкой тяжести. Остальных, кто в тяжелом состоянии, отправят в Краснодар», - сказали в больнице. Как сообщил Южный региональный центр МЧС, автобус King Long следовал из Адлера в Нижний Новгород.

A.M.