Сопредседатель МГ ОБСЕ от США с нетерпением ждет визита в регион

2017-09-26 10:45 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Эндрю Шефер надеется в ближайшие недели посетить регион. Об этом сказал Trend во вторник сам Шефер.

"С нетерпением жду визита в регион в ближайшие недели совместно с моими коллегами - сопредседателями Игорем Поповым (Россия) и Стефаном Висконти (Франция)", - сказал он.

По словам Шефера, более подробной информацией по поводу визита он пока не располагает.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Натаван Эфендиева)