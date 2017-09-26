ABD'den Kuzey Kore'ye cevap: Bu akşam savaşmaya hazır şekilde konumlanmış durumdayız

2017-09-26 04:40 | www.trend.az | 1

ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü Albay Manning, "Eğer Kuzey Kore kışkırtıcı faaliyetlerini durdurmazsa Başkan’a, Kuzey Kore ile ilgili gerekli seçenekleri sunacağız. Bu akşam savaşmaya hazır şekilde konumlanmış durumdayız" dedi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcüsü Albay Rob Manning, ABD’nin bölgedeki müttefikleri ile birlikte Kuzey Kore’ye karşı tüm seçenekleri masada tuttuğunu bildirdi.

Pentagon’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Albay Manning, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho'nun hafta sonu Kuzey Kore sınırında uçuş yapan Amerikan Hava Kuvvetlerine ait B-1B Lancer bombardıman uçaklarını vurmakla tehdit etmesi üzerine, operasyonun uluslararası hava sahasında gerçekleştirildiğini ve ABD’nin Kuzey Kore’ye karşı tüm seçenekleri masada bulundurduğunu dile getirdi.

Manning, "Eğer Kuzey Kore kışkırtıcı faaliyetlerini durdurmazsa Başkan’a (Donald Trump), Kuzey Kore ile ilgili gerekli seçenekleri sunacağız." ifadelerini kullandı.

ABD topraklarını ve müttefiklerini korumak üzere Pentagon’un tüm seçenekleri masada tuttuğunun altını çizen Manning, "Başkan’ın Kuzey Kore ile ilgili yapmak istediğine karar vermesi açısından engin bir askeri varlığı barındıran seçeneklerimiz mevcut." dedi.

Bölgede herhangi bir askeri hareketliliğin başlayıp başlamadığına yönelik bir soruya ise Manning, "Bu akşam savaşmaya hazır şekilde konumlanmış durumdayız." cevabını verdi.

Kaynak: Milliyet