Абид Шарифов: «С 1991 года по сей день в Азербайджане в результате взрывов мин и боеприпасов погибли 532 человека»

2017-09-26 10:53 | www.apa.az | 5

Как сообщает АПА, об этом во время своего выступления на мероприятии «Презентация 3-го этапа реализуемого ANAMA и Фондом доверия НАТО/NSPA «Партнерство во имя мира» проекта «Джейранчель», перспективы проектов Фонда доверия, которые в будущем будут реализованы в Азербайджане» заявил вице-премьер Абид Шарифов.

Заместитель премьер-министра отметил, что в Азербайджане существует две проблемы мин и неразорвавшихся боеприпасов: «На оккупированных в результате армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта территориях Азербайджана, а также на освобожденных от оккупации землях, на оставленных советской армией полигонах и базах существуют проблемы мин и неразорвавшихся боеприпасов».

А.Шарифов сказал, что в результате взрыва на расположенной в поселке Салоглу Агстафинского района военной базе советской армии погибли 30 человек, 93-получили ранения.

Вице-премьер также добавил, что территория Джейранчель, расположенная в северо-западной части азербайджано-грузинской границы, является одной из наиболее представляющих угрозу мест.