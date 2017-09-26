Нефть дешевеет после обновления максимумов в понедельник

2017-09-26 10:52 | www.trend.az | 5

Цена нефти снижается во вторник в рамках коррекции, оставаясь при этом у рекордных отметок, достигнутых днем ранее, поскольку трейдеры обеспокоены возможным прекращением транзита нефти из Иракского Курдистана после референдума об автономии, передает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Согласно данным торгов, по состоянию на 10.06 стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,05% — до 58,4 доллара за баррель. Днем ранее нефть Brent достигла максимума с 3 января в 58 долларов за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 0,25% — до 52,09 доллара за баррель. В ходе торгов понедельника цена WTI пробила показатель от 19 апреля в 52 доллара за баррель.

Рынки отреагировали на угрозы премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма о возможном прекращения транзита нефти из Курдской автономии Ирака в связи с прошедшим там референдумом о независимости, объяснив это заботой о национальной безопасности Турции. Кроме того, Ирак также призвал зарубежные государства прекратить импортировать нефть из автономного Иракского Курдистана.

По последним данным, на референдуме, который состоялся днем ранее, более 93% участников поддержали независимость региона. На данный момент подсчет голосов продолжается, официальные итоги будут оглашены в четверг.

Инвесторы продолжают отыгрывать итоги встречи министерского мониторингового комитета по выполнению соглашения ОПЕК+. Участники встречи выразили удовлетворенность уровнем выполнения сделки и обязались мониторить объемы своего экспорта. Кроме того, министр нефти Кувейта Иссам аль-Марзук сообщил о том, что добыча "черного золота" в Ливии и Нигерии еще не стабильна, но эти страны выразили готовность присоединиться к соглашению ОПЕК+, как только эта проблема будет разрешена.