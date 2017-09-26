НАТО высоко оценивает сотрудничество с Азербайджаном - спецпредставитель

2017-09-26 11:02 | www.trend.az | 5
БАКУ /Trend/ - Между НАТО и Азербайджаном существует доверительное партнерство, сказал во вторник спецпредставитель генерального секретаря НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Джеймс Аппатурай, выступая на мероприятии на тему "Презентация третьего этапа проекта Джейранчель: перспективы проектов Фонда доверия, которые будут реализованы в Азербайджане в будущем".
Он подчеркнул, что Азербайджан оказывает поддержку миротворческим мероприятиям, осуществляемым в рамках миссии НАТО в Афганистане и других регионах.
"И Азербайджан, и НАТО получают пользу от этого сотрудничества. НАТО высоко оценивает сотрудничество с Азербайджаном", - сказал Аппатурай.
(Автор: Эльчин Мехдиев. Редактор: Натаван Эфендиева)