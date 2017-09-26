Вице-премьер: «За 19 лет деятельности «ANAMA» произошло 2 инцидента, есть потери среди личного состава»

2017-09-26 10:57 | www.apa.az | 5

«За 19 лет деятельности Национального агентства по очистке от мин территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) произошло 2 инцидента, были потери среди личного состава. Должен отметить, что по сравнению с другими странами это минимальные потери».

Как сообщает АПА, об этом вице-премьер Абид Шарифов заявил во время своего выступления на мероприятии под названием «Презентация 3-го этапа реализуемого Национальным агентством по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) и Фондом доверия НАТО/NSPA «Партнерствово имя мира» проекта «Джейранчёль», Перспективы проектов Фонда доверия, которые в будущем будут реализованы в Азербайджане » .

Шарифов отметил, что правительство Азербайджана выделило финансовые средства в размере 50% общей стоимости проекта «Джейранчёль».