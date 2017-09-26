На территории учебного центра МЧС прошла первая в Баку «Гонка Героев», получившая название «Мубаризлер»

2017-09-26 11:01 | www.apa.az | 4

23 сентября на территории учебного центра МЧС прошла первая в Баку «Гонка Героев», получившая название «Мубаризлер».

Мероприятие состоялось при поддержке «Gilan Holding», МЧС, Министерства молодежи и спорта и Национального олимпийского комитета (НОК). На торжественной церемонии открытия выступили глава МЧС, генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров, вице-президент НОК Чингиз Гусейнзаде, заместитель Министра Молодежи и Спорта Исмаил Исмаилов, заместитель Генерального секретаря НОК и вице-президент Федерации тяжелой атлетики Азер Алиев, заведующий отделом по вопросам молодежной политики и спорта Администрации президента Азербайджана, помощник первого вице-президента Азербайджана Юсуф Мамедалиев, Министр культуры и туризма Абульфас Гараев, министр труда и социальной защиты Салим Муслюмов, начальник Государственной пограничной службы Эльчин Гулиев, министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде, председатель ЗАО «Азербайджан хава йоллары» Джахангир Аскеров, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алекперов.

После приветственных речей высоких гостей состоялись первые старты. Участники вышли на трассу в 15:00 – только в это время палящее бакинское солнце чуть скрылось за тучами. Последняя команда финишировала уже вечером, в 19:30, а для того, чтобы утолить жажду участников и гостей мероприятия, организаторы потратили 12 000 литров воды.

В забеге приняли участие свыше 1500 участников, как из Баку, так и из разных городов России – один из форматов участия предлагал победителям разделить призовой фонд в размере 30 000 манатов.

Призовые места в мужском и женском зачетах заняли:

Мужчины:

1 место - Сергей Перелыгин

2 место - Антон Суздалев

3 месте - Егор Белоусов



Женщины:

1 место - Алиса Петрова

2 место - Анастасия Михина

3 место - Ольга Тарантинова

Для участников и зрителей весь день работала фан-зона со спортивными и развлекательными активностями, фуд-кортом и масштабной концертной программой. На «Мубаризлер» выступили Национальный музыкальный ансамбль Натика Ширинова, Рилая, Джин, Фуад Асадов.

Нурлана Джафарова и Санан Шафизаде появились на мероприятии в роли ведущих – и в фан-зоне царили не менее яркие эмоции, чем на трассе.

«Мубаризлер» предлагает всем любителям экстрима кардинально новый формат активного отдыха – забег по пересечённой местности с преодолением препятствий.

Препятствия специально сконструированы таким образом, чтобы участники задействовали все группы мышц при преодолении трассы. Среди препятствий «Mubarizler»: «рукоходы», практически отвесные стены, по которым надо взобраться по канату, прыжки с 5-метровой высоты в воду, горки, перенос тяжестей и множество других. Большая часть препятствий – конструкции, выполненные из дерева и металла.

Гонки с препятствиями сейчас популярны во всём мире и постепенно становятся новым видом спорта, потеснив с пьедестала классические дисциплины и форматы.

Информационную поддержку мероприятию оказывает агентство АРА.

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