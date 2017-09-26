В Казахстане задержаны подозреваемые в браконьерстве граждане Азербайджана

2017-09-26 09:10 | www.oxu.az | 5

В Мангистауской области сотрудниками береговой охраной ПС КНБ РК за незаконное пересечение границы и по подозрению в браконьерстве задержаны трое граждан Азербайджана.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Tumba.kz, все нарушители водворены в ИВС.

По информации пограничной службы КНБ Казахстана, предполагаемые нарушители государственной границы были замечены в 17 километрах от мыса Песчаный.

Увидев корабль пограничников, нарушители на большой скорости пытались уйти от погони в юго-восточном направлении. Быстроходный пограничный катер "Нурлыжол" под командованием Олжаса Куанова начал преследование.

Отмечено, что только после предупредительного выстрела в воздух подозреваемые в браконьерстве мужчины остановились, в итоге все трое были задержаны пограничниками.

Сообщается, что байда задержанных была «оборудована всем необходимым», включая три двигателя мощностью 225 и 250 лошадиных сил.

"При погоне нарушители избавились от улова. Однако, определение координат мест выброшенной рыбы, зафиксированных с помощью GPS-навигатора, было не в пользу задержанных. Из воды извлечены 35 км калады с 16 тысячами крючьев", - сообщил заместитель руководителя Управления береговой охраны ПС КНБ РК, капитан I ранга Талгат Туребаев.

Пограничники отконвоировали рыбацкое судно в морской порт, а находившихся в ней граждан Азербайджана полицейские водворили в изолятор временного содержании УВД Актау.

"На данный момент в отношении задержанных начато досудебное расследование по ст. 392 ч. 1 УК РК (нарушение государственной границы). Идут следственные мероприятия, в результате которых может быть добавлена еще одна статья", - сказал талгат Туребаев.

A.M.