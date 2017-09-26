В Казахстане завершились оперативно-стратегические учения «Каратау-2017»

2017-09-26 11:04 | www.trend.az | 5

Оперативно-стратегические учения «Каратау-2017» успешно завершены, личный состав на штатной технике и с вооружением, совершив марш, прибыл в пункты постоянной дислокации. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Как отметили в ведомстве, на учениях были отработаны ряд важных вопросов: организация управления на нескольких операционных направлениях, а также взаимодействие между видами и родами войск; десантирование личного состава со специальным оборудованием с использованием приборов ночного видения с больших высот с раскрытием парашютов на малых высотах; наведение фронтовой и армейской авиации в ночных условиях; создание и применение боевой разведывательно-управляющей системы регионального командования в составе подразделений беспилотных летательных аппаратов, артиллерии и авиации.

«Цели учений достигнуты, нарушений мер безопасности не допущено», - резюмировали в Минобороны.