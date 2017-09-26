Команда "Təmiz Şəhər" стала участником чемпионата AZFAR Business League - ABL Cup 2017/18

2017-09-26 11:04 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - Команда "Təmiz Şəhər" стала участником чемпионата AZFAR "Бизнес-лиги" по мини-футболу – корпоративного турнира среди азербайджанских компаний. Чемпионат формата и масштаба ABL Cup 2017-2018 проводится в Азербайджане впервые, и пройдет на профессиональных полях компании Azfargroup.

Одним из главных компонентов успешной деятельности коллектива является наличие командного духа. С этой целью созданная шесть лет назад команда по мини-футболу ОАО "Təmiz Şəhər" ("Чистый город"), активно и успешно участвовала в некоторых турнирах, в том числе в турнире по мини-футболу, который традиционно проводится объединенным профсоюзным комитетом Министерства экономики Азербайджана. Команда решила принять участие в организованном компанией ASEP (AZFAR SPORTS EVENTS AND PROMOTION) турнире по мини-футболу в новом формате ABL Cup 2017/18 и на данный момент тренируется в усиленном режиме. Основная цель направлена на успех в турнире ABL Cup 2017/18.

Напомним, что продолжается регистрация на ежегодный чемпионат ABL Cup 2017-2018. Лицом чемпионата является игрок сборной Азербайджана и команды "Карабах" Ричард Алмейда. Количество мест для участия в чемпионате ограничено. Полную информацию можно получить на сайте организатора www.asep.az, либо по телефонам: +99412 4047339, +99450 2952129. Facebook https://www.facebook.com/ASEPLLC/

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az, Dsport.az, ATV

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Хазар Ахундов)