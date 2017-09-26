Аппатурай: «Между Азербайджаном и НАТО построены надежные связи»

2017-09-26 11:05 | www.apa.az | 4

«Между Азербайджаном и НАТО построены надежные и постоянно развивающиеся связи».

Как сообщает АПА, об этом специальный представитель генерального секретаря НАТО в регионе Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай заявил во время своего выступления на мероприятии «Презентация 3-го этапа реализуемого Фондом доверия ANAMA-NATO/NSPA Партнерство во имя мира проекта «Джейранчель», перспективы проектов Фонда доверия, которые в будущем будут реализованы в Азербайджане».

По его словам, проект «Джейранчель» является вкладом для людей: «В этом направлении ведется конкретная работа. Сейчас начинается третья фаза. Я поддерживаю этот проект. Это выгодная инвестиция. Мы демонстрируем этот опыт Грузии. Азербайджан и Грузия в свою очередь, делятся своим опытом с Афганистаном. Этот проект развивающийся, он обеспечивает безопасность людей в мире. К сожалению, из-за происходящих в мире процессов люди все еще нуждаются в защите. За вклад в проект хочу поблагодарить США и Турцию. Надеюсь, мы соберемся по итогам этого проекта».