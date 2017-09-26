Азербайджан будет производить трактора в Турции (ФОТО)

2017-09-26 11:29 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Производственное объединение (ПО) "Гянджинский автомобильный завод" и белорусский "МТЗ-Холдинг" (Минский тракторный завод) подписали стратегическое соглашение о сотрудничестве, которое открывает для азербайджанского предприятия возможности создания производства в Турции, сообщили Trend во вторник в ПО.

Соглашение, подписанное в целях эффективного сотрудничества в области сборочного производства и продаж продукции МТЗ, в частности, предполагает расширение географии присутствия бренда и увеличение объема продаж за счет создания совместного представительства в Турции для дальнейшего продвижения тракторов на этом рынке.

Соглашение подписали гендиректор холдинга Федор Домотенко и исполнительный директор "Гянджинского автозавода" Кямран Назаров.

По итогам подписания председатель Наблюдательного совета ПО “Гянджинский автомобильный завод” Ханлар Фатиев отметил, что сегодня расширение экспорта продукции из Азербайджана является одним из основных направлений развития экономики страны, о чем неоднократно заявлял Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Открытие производства в Турции создает возможность для выхода азербайджанской продукции на зарубежные рынки.

Как отметил Федор Домотенко, производством белорусских тракторов в Турции займется азербайджанская сторона. "Новая техника будет поставляться из Азербайджана", - сказал Домотенко.

"Подписанное соглашение также предполагает поставку еще 460 тракторокомплектов "Беларусь" для дальнейшей реализации собранных тракторов сельхозпроизводителям Азербайджана", - сообщили в ПО.

Гянджинский автомобильный завод начал свою работу в декабре 2004 года. На Гянджинском автозаводе в настоящее время собираются тракторы "Беларусь" и автомобили МАЗ, КАМАЗ и "Урал".

Помимо тракторов и автомобилей, на Гянджинском автозаводе налажено производство различного навесного оборудования для тракторов "Беларусь". На технику, произведенную на предприятии, выдается гарантия сроком на один год, а также обеспечено ее качественное сервисное обслуживание во всех регионах страны.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)