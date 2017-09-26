Президент Азербайджана поздравил Ангелу Меркель

2017-09-26 11:16 | www.apa.az | 5

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Федеральному канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.

Как сообщает АПА, в послании, в частности, говорится:

«Искренне поздравляю Вас с победой на парламентских выборах возглавляемого Вами альянса Союз христианских демократов/Союз христианских социалистов. Эта победа является выражением поддержки германским обществом проводимой Вами политики, оказываемого Вам лично доверия. Надеюсь на продолжение наших совместных усилий, направленных на укрепление и расширение дружественных отношений, политических, экономических и гуманитарных связей между Азербайджаном и Германией, успешное продолжение взаимовыгодного двустороннего и многостороннего сотрудничества».