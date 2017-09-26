США оказали помощь в размере 30 млн. долларов для разминирования территорий Азербайджана

2017-09-26 11:26 | www.apa.az | 5

Как сообщает АПА, об этом сказал посол США в Азербайджане Роберт Секута в ходе своего выступления на мероприятии «Презентация 3-го этапа реализуемого Фондом доверия ANAMA-NATO/NSPA Партнерство во имя мира проекта «Джейранчель», перспективы проектов Фонда доверия, которые в будущем будут реализованы в Азербайджане».

Он сказал, что его страна поддерживает 3-й этап проекта: «Мы видим, как влияют НРБ на невинных людей. До сегодняшнего дня на разминирование территорий было выделено 30 млн. долларов. Совместно со странами донорами было зачищено более 40 кв.м загрязненной территории. Вклады ANAMA выходят за грани страны».