Турецкая "дочка" PASHA Bank разместила евробонды в Азербайджане

2017-09-26 11:33 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Дочерняя структура азербайджанского PASHA Bank в Турции - PASHA Yatirim Bankasi осуществила размещение евробондов на сумму 25 миллионов долларов на рынке ценных бумаг Азербайджана, сообщает PASHA Bank.

"Это первый случай, когда резидент другой страны, работающий за пределами страны, осуществляет размещение облигаций на рынке ценных бумаг Азербайджана", - отмечается в сообщении.

Срок обращения облигаций составил 63 месяца, ставка по купону - 4,85 процента годовых. Выплата процентов будет осуществляться раз в квартал. Андеррайтером размещения выступает PASHA Capital.

Покупка PASHA Bank 79,9 процента акций турецкого TAIB Bank [который был переименован в PASHA Yatırım Bankası] была одобрена Органом банковского надзора Турции в декабре 2014 года. Впоследствии PASHA Bank повысил свою долю в банке до 99,9 процента. Оставшаяся часть принадлежит другим акционерам

PASHA Bank - ведущий корпоративный банк Азербайджана. Он основан в 2007 году и является частью Группы компаний PASHA - крупного инвестиционного холдинга в Азербайджане, действующего также в секторах страхования, строительства, производства строительных материалов, туризма и других. Kapital Bank, один из крупнейших банков ритейл-рынка Азербайджана, также принадлежит Группе компаний PASHA.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)