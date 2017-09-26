"Голос" из Азербайджана добился успеха в Боснии и Герцеговине (ФОТО)

2017-09-26 11:39 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - Продолжается успешная фестивальная жизнь короткометражного художественного фильма "Səs" ("Голос") совместного производства азербайджанских и иранских кинематографистов, сообщил Trend Life продюсер киноленты Фариз Ахмедов.

На международном кинофестивале Jahorina Film Festival в категории "Короткометражный художественный фильм" фильм "Səs" был удостоен первой награды "Golden Maple". Фестиваль прошел 20-24 сентября в городе Пале (Босния и Герцеговина).

Режиссер фильма - выпускник Государственного университета культуры и искусств (курс кинорежиссера, народного артиста Азербайджана Огтая Миргасымова) Дариуш Наджафи Гёл (Эртуран Наджафи), продюсер - Фариз Ахмедов.

Кинолента снята при содействии Объединения молодых кинематографистов Ирана и Азербайджанского государственного университете культуры и искусств. Съемки фильма, который снят на азербайджанском языке, проходили в Иране. В ролях – Туран Малекара и Таги Туркмени.

Отметим, что фильм "Səs" удостоен награды XIII Казанского международного фестиваля мусульманского кино в номинации "Лучший короткометражный игровой фильм" и специальной награды жюри Международного фестиваля короткометражных фильмов в городе Баальбек (Ливан).

(Автор: Джани Бабаева)