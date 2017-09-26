ANAMA: В результате взрыва на оружейном складе в Хызы территория очень загрязнена, операция по очистке будет длиться долгое время

2017-09-26 11:29 | www.apa.az | 5

Как сообщает АПА, об этом во время своего выступления на мероприятии «Презентация 3-го этапа реализуемого ANAMA и Фондом доверия НАТО/NSPA «Партнерство во имя мира» проекта «Джейранчель», перспективы проектов Фонда доверия, которые в будущем будут реализованы в Азербайджане» заявил менеджер по операциям ANAMA Самир Поладов.

С.Поладов напомнил, что степень распространения осколков на территории взрыва очень высока: «Сразу после взрыва мы незамедлительно мобилизовали наши силы в Хызы. В настоящее время мы очищаем территорию диаметром 20 км. от военных боеприпасов. Территория настолько загрязнена, что очистка еще будет длиться долгое время».

Отметим, 27 августа на расположенном в Хызы оружейном складе N-ской воинской части Министерства обороны произошел взрыв, в результате которого пострадали 6 человек.

По факту правоохранительными органами ведется расследование.