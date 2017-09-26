Строительство площадки для первой закачки газа в TANAP идет по графику

2017-09-26 11:30 | www.apa.az | 5

Специалисты SOCAR Midstream Operations 21-22 сентября посетили узел понижения и учета давления №81 и компрессорную станцию №77 по проекту расширения Южно-Кавказского газопровода в Грузии.

Как сообщили АПА-Экономикс в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), строительство зоны №81 завершено на 99,8%. С 1 октября площадка будет сдана группе по эксплуатации и запуску.

BP и подрядчики ответили на все вопросы прибывших специалистов. Представители ВР заявили, что нет никаких задержек в строительстве площадки зоны №81, предназначенной для первой закачки газа в TANAP. К концу этого года узел понижения и учета давления №81 будет полностью готов к эксплуатации.

Работы на компрессорной станции №77 также продолжаются высокими темпами, и к концу сентября достигнут прогресс в 77%. Отмечено, что работы по подключению станции к магистральному трубопроводу запланированы на 2018 год.