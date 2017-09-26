Вашингтон ограничит полеты российских военных самолетов над США - СМИ

2017-09-26 11:46 | www.trend.az | 5

Американские власти намерены ограничить полеты российских военных самолетов над США в рамках Договора по открытому небу,передает РИА Новости со ссылкой Wall Street Journal.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала его в мае 2001 года. Участники договора могут совершать облеты территорий друг друга для контроля военной деятельности.

По данным газеты, ограничение станет ответом американских властей на "запрет Кремля на пролет над Калининградом". В рамках Договора по открытому небу дальность разведывательного полета может составлять до 5,5 тысячи километров. "Россия же ввела "сублимит" в 500 километров над Калининградом", — добавляет издание.

По информации газеты, США могут ограничить полеты российских военных самолетов над Аляской и Гавайями. "Мы хотим заставить Россию вновь соблюдать договор", — цитирует издание неназванного американского высокопоставленного чиновника.

Американская делегация объявит о новых мерах во вторник в ходе встречи консультативной комиссии Договора по открытому небу, которая состоится в Вене.