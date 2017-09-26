В войне на Корейском полуострове никто не выйдет победителем- МИД КНР

2017-09-26 12:05 | www.trend.az | 4

В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что "самонадеянность и взаимные провокации только повысят риск конфронтации и конфликта и сократят место для маневра в рамках политического разрешения", передает ТАСС.

В случае начала войны на Корейском полуострове никто не сможет выйти из этого конфликта победителем. Об этом во вторник на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

"В войне на Корейском полуострове не будет победителей. Она станет трагедией для стран региона", - подчеркнул дипломат.

"Надеемся, что американские и северокорейские политики поймут, что обращение к оружию никогда не будет жизнеспособным выходом. Мы должны подчеркнуть, что самонадеянность и взаимные провокации только повысят риск конфронтации и конфликта и сократят место для маневра в рамках политического разрешения", - резюмировал официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Бомбардировщики ВВС США B-1B в сопровождении истребителей F-15C 23 сентября пролетели над водами к востоку от КНДР, приблизившись к самой северной границе демилитаризованной зоны.

В понедельник глава МИД КНДР Ли Ён Хо заявил журналистам в Нью-Йорке, что Пхеньян оставляет за собой право сбивать стратегические бомбардировщики США, даже если они не находятся в воздушном пространстве страны.

Санкции КНДР

В отношении КНДР действует самый суровый на сегодняшний день санкционный режим, включающий оружейное эмбарго, запрет на поставки в страну авиационного топлива и на закупку северокорейского угля, железной руды, стали, морепродуктов и других товаров.

В настоящее время ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной из-за активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, 29 августа осуществила очередной ракетный пуск, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты.

СБ ООН 12 сентября принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР в ответ на проведенное страной шестое ядерное испытание.

Документ, подготовленный делегацией США, получил поддержку всех членов Совбеза, включая Россию и Китай. Новые рестрикции предусматривают запрет на закупку северокорейского текстиля и поставки в страну газовых конденсатов. Кроме того, Совбез ввел ограничения на экспорт в КНДР сырой нефти и продуктов ее переработки: до 500 тысяч баррелей в период с 1 октября по 31 декабря 2017 года и до 2 млн баррелей в течение всего 2018 года и последующих лет.