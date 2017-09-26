В Сабирабаде раскрыто убийство, совершенное 6 месяцев назад

2017-09-26 11:46 | www.apa.az | 5

Правоохранительные органы раскрыли убийство, совершенное на территории Сабирабадского района.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, Главным управлением уголовного розыска, прокуратурой и Отделом полиции района были проведены следственные и оперативные мероприятия по факту смерти 09.03.2017 г. у себя дома в селе Ковлар Сабирабадского района Шахнисы Мурадовой. Установлено, что женщина была задушена своим мужем Ханбалой Джафаровым.

Преступник задержан.

По факту возбуждено уголовное дело, идет следствие.