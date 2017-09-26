Лукашенко предлагает Великобритании активнее инвестировать в Беларусь

2017-09-26 12:12 | www.trend.az | 5

Президент Беларуси Александр Лукашенко предлагает Великобритании активнее инвестировать в Беларусь. Об этом он заявил сегодня на встрече с государственным министром по делам Европы и Америки МИД Великобритании Аланом Дунканом, передает Белта.

"Давайте определим 3-4 солидных пилотных экономических проекта (потому что экономика - база любых отношений) и реализуем их, - предложил глава государства. - Давайте скажем по-народному, просто: у Великобритании масса свободных денег, которые должны быть вложены в дело. Мы создадим самые удобные и выгодные условия для бизнеса и несколько - 2-3 совместных предприятия - построим в Беларуси, которые будут работать на две страны".

Президент видит потенциал в том, чтобы совместно производить в Беларуси продукцию, востребованную в том числе на рынке Великобритании. "Давайте их (такие производства. - Прим. БЕЛТА) создадим в Беларуси", - предложил он.

Александр Лукашенко отметил, что его ожидания от визита британского министра в том числе связаны с формированием объективного мнения о Беларуси. "Я жду, чтобы вы увидели Беларусь и хотя бы для себя сложили определенное объективное мнение о нашей стране. Я хочу, чтобы вы увидели все то, что так долго не замечали западные политики и государственные деятели", - заявил белорусский лидер.

Есть много направлений, по которым Беларусь и Великобритания могут работать вместе с обоюдной выгодой. "Если ваш визит будет каким-то толчком в этом направлении, первыми шагами, то будем считать, что мы не зря с вами провели время и вы не зря приехали в Беларусь", - добавил Президент.

В свою очередь Алан Дункан отметил, что ему приятно быть первым британским министром, который посетил Беларусь. "К сожалению, это заняло слишком много времени, в этом году мы отмечаем 25-летие установления дипломатических отношений", - сказал он.

Министр также передал наилучшие пожелания от премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Приезд Алана Дункана является первым визитом в Беларусь представителя правительства Великобритании столь высокого уровня. В октябре 2016 года состоялся визит в Беларусь члена британской королевской семьи принца Майкла Кентского, который был принят главой государства.

Товарооборот между Беларусью и Великобританией в январе-июле 2017 года составил около $1,5 млрд, или почти 200% к аналогичному периоду прошлого года. Экспорт Беларуси достиг примерно $1,4 млрд. В основном из Беларуси в Великобританию поставлялись нефтепродукты, битумные смеси на природных минеральных смолах, продукция металлургического комплекса, мебель. Из Великобритании импортировались двигатели внутреннего сгорания, крепкие спиртные напитки, лекарственные средства, легковые автомобили, электрические трансформаторы.

Экспорт белорусских услуг по итогам 2016 года составил $199,7 млн. За этот же год в экономику Беларуси привлечено инвестиций из Великобритании на сумму $1,46 млрд, в том числе прямых - почти $1,39 млрд.

В Великобритании действуют три субъекта товаропроводящей сети белорусских экспортеров - компания BNKUKLtd (дочерняя структура ЗАО "Белорусская нефтяная компания), представительство УП "Адани" - AdaniLimited. В декабре 2015 года в Лондоне также зарегистрировано представительство ОАО "Банк развития Республики Беларусь".

В Беларуси работают 264 предприятия с британскими инвестициями, в том числе 158 совместных предприятий и 105 иностранных.