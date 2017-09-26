В Азербайджане срок некоторым пожизненно заключенным могут заменить на 10 лет лишения свободы

2017-09-26 11:59 | www.apa.az | 4

В Азербайджане людям, которые отбыли 25 лет пожизненного заключения, могут сократить срок до 10 лет.

Как сообщает АПА, Как сообщает АПА, в связи с этим по представлению президента Азербайджана предлагается внести изменения в пункт 4 статьи 57 (пожизненное лишение свободы) УК АР.

Согласно проекту, если суд придет к решению, что заключенный отбыл 25 лет заключения, за этот срок он не совершил умышленного преступления, и что нет необходимости в отбывании этим человеком всего срока, то пожизненное заключение может быть заменено на 10 лет лишения свободы.

Сейчас этот срок составляет 15 лет.

В ближайшее время новый проект будет вынесен на обсуждение после общественных слушаний.