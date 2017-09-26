Турция назвала сроки поставок российских ЗРК С-400

2017-09-26 09:53 | www.oxu.az | 4

Поставки ЗРК С-400 российского производства в Турцию начнутся в течение двух лет, сообщил представитель Секретариата оборонной промышленности Турции (SSM) Исмаил Демир, передает Oxu.Az со ссылкой на Анадолу.

По его словам, часть информации в СМИ о контракте, заключенном между Россией и Турцией по системам С-400, не отражает действительности.

"Множество сообщений на эту тему приводят к еще большей путанице. Конечно, дата начала поставок определена. Пока не хочу называть определенную дату, поскольку ведутся переговоры с российской стороной, чтобы приблизить ее. Но могу сказать, что поставки начнутся в течение как минимум двух лет", - сказал Демир.

В июле появилась информация о том, что Россия и Турция достигли договоренности по ЗРК С-400. Итоговая стоимость сделки должна составить 2,5 млрд долларов. Ожидается, что Россия направит в Турцию два дивизиона С-400, еще два дивизиона будут произведены в Турции.

Н.О.