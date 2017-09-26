Верховный суд США отменил слушания по миграционному указу Дональда Трампа

2017-09-26 09:59 | www.oxu.az | 4

Верховный суд США отменил назначенные на 10 октября слушания о законности иммиграционного указа президента Дональда Трампа, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Reuters.

Соответствующее решение было принято судом в связи с расширением главой государства списка стран, гражданам которых будет запрещен въезд в США. Новая дата рассмотрения иска еще не выбрана.

Ограничения на въезд в США теперь касаются граждан Ирана, Сирии, Ливии, Сомали, Йемена, Венесуэлы, КНДР и Чада. Кроме того, в обновленном указе, который вступит в силу 18 октября, ограничительные меры различаются в зависимости от каждой конкретной страны.

Н.О.