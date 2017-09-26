Вице-премьер: Снос т.н. «Советской» в Баку будет приостановлен до следующего года

2017-09-26 12:15 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - На данном этапе работы по сносу на территории называемой «Советская», скорее всего, не будут проводиться до следующего года. Готовится программа на будущий год. Поэтому, сегодня трудно, что-либо точно утверждать заранее. Об этом во вторник сказал журналистам вице-премьер Абид Шарифов.

Вице-премьер отметил, что с первого дня и до последнего времени, ни кто не верил, что на данной территории создадут такие хорошие условия. «Многие думали, что там будут построены новые дома. Переселенные с этой территории люди приобрели себе жилье с гораздо лучшими условиями. Условия созданные на этой территории предназначены на благо людей», - сказал Шарифов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)