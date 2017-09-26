Нефтяная корзина ОПЕК 25 сентября подорожала

2017-09-26 12:15 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Цена нефтяной корзины ОПЕК 25 сентября составила 55,62 доллара за баррель, что на 0,78 доллара больше показателя пятницы, сообщили Trend во вторник в картеле.

Стоимость корзины ОПЕК определяется на основании цен на Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Zafiro (Экваториальная Гвинея), Rabi Light (Габон), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и Merey (Венесуэла).

Мировые цены на нефть во вторник растут, поскольку трейдеры обеспокоены возможным прекращением транзита нефти из Иракского Курдистана после референдума об автономии.

По состоянию на 11:38 вторника, стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 3,22 процента - до 58,69 доллара за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 2,65 процента — до 52 долларов за баррель.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)