Начинается восстановление домов, поврежденных в результате взрыва на складе боеприпасов в Хызы

2017-09-26 12:00 | www.apa.az | 4

«Ущерб, понесенный гражданами в результате взрыва на складе боеприпасов Минобороны в Хызы, подсчитан».

Как сообщает АПА, об этом сказал вице-премьер правительства Азербайджана Абид Шарифов.

По его словам, со следующей недели начнется восстановление поврежденных домов.

«Работы планируется завершить в течение 1-2 месяцев. 5 домов должны быть полностью снесены и отстроены заново», - сказал он.

Шарифов отметил, что созданная в связи с происшествием Госкомиссия еще не завершила свою работу, расследуются причины инцидента.

Отметим, 27 августа на складе боеприпасов в N-ской воинской части Минобороны в Хызы произошел взрыв. В результате инцидента пострадали 6 человек.

По факту правоохранительные органы проводят расследование.