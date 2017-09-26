В декабре ожидается подписание распоряжения о помиловании

2017-09-26 10:04 | www.oxu.az | 3

«В преддверии праздников Нового года и Дня солидарности азербайджанцев всего мира может быть подписано распоряжение о помиловании».

Как передает Oxu.Az, об этом Modern.az сообщил член Комиссии по помилованию при президенте Алимамед Нуриев.

По его словам, в Секретариат комиссии каждый день поступают обращения.

Член комиссии отметил, что только президент республики наделен правом помилования:

«Считаю, что в преддверии Нового года и Дня солидарности азербайджанцев всего мира можно ожидать распоряжения о помиловании. Как правило, каждый год в это время господин президент подписывает распоряжение о помиловании».

Э.А.

