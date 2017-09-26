Azer Turk Bank предлагает кредит без страховки

2017-09-26 10:06 | www.oxu.az | 5

Государственный Azer Turk Bank с целью удовлетворения потребностей клиентов в финансировании предлагает потребительский кредит без страховки. Клиенты, подтвердившие свой доход, смогут получить кредит на сумму до 15000 AZN на срок до 36 месяцев. Годовая процентная ставка по кредиту в манатах составляет 26-29%, в долларах – 15-18%. Более подробную информацию о кредите можно получить по ссылке: http://ru.azerturkbank.az/loans/consumer/info/.

Помимо этого вида кредита, банк также предлагает своим клиентам корпоративный кредит для держателей зарплатных карт, кредит без поручителя на покупки в магазинах Madame Coco и Decoria, кредит под залог вклада лишь по удостоверению личности, ипотечный кредит и кредитную линию, предоставляемую по платежным картам.

С более подробной информацией о сети обслуживания, продукции и услугах банка можно ознакомиться на официальном сайте банка: www.azerturkbank.az, корпоративных страницах в социальных сетях или позвонив в Информационный центр Банка по номеру (012) 945.