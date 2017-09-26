Азербайджанские звезды и Seeya благословили молодого певца покорять Европу (ФОТО)

2017-09-26 12:18 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошла презентация альбома "Sola" и клипа "Te Juro" молодого исполнителя Сянана Мамедли, сообщает Trend Life. Деятельность певца будет осуществляться в рамках подписанного контракта с продюсерскими центрами Tommo Production и Maximum Concerts.

Сянан Мамедли является одним из победителей конкурса молодых исполнителей "Мировая звезда", который прошел в июле этого года в Баку при содействии молодежной ассоциации ADDIM. Главная цель проекта - дать возможность молодым исполнителям стать настоящими звездами, принимать участие в международных конкурсах и фестивалях.

На открытии председатель ADDIM, продюсер Гусейн Джавадзаде отметил, что в Азербайджане очень много талантливой молодежи, которая может достойно представлять страну в Европе.

"Не каждый может пробиться на европейскую арену, добиться успеха и популярности, так как необходима солидная финансовая и техническая поддержка, профессиональный подход. Проект "Мировая звезда" представил такую уникальную возможность", - отметил продюсер.

В рамках соглашения творческая часть проекта - выпуск альбома "Sola" и съемки клипа "Te Juro" - была реализована в Румынии.

В презентации приняли участие народная артистка Ниса Гасымова, заслуженные артисты Фирдовси Атакишиев, Мурад Дадашов, Тунзаля Агаева и Манана Джапаридзе, телеведущая Земфира Адыгезалова, радиоведущая Нурлана Джафарова, певец Замиг Гусейнов, румынская звезда Seeya, медийные личности, представители СМИ.

Руководитель Maximum Concerts Екатерина Читашвили выразила надежду на успешную деятельность Сянана в Европе.

"Сянан, помимо того, что очень талантлив и харизматичен, обладает потрясающей работоспособностью, образован и воспитан. Новый клип будет в ближайшее время представлен одним из известных лейблов. Помимо этого, также готов альбом на испанском языке. Автором композиций является руководитель Tommo Productionun, композитор и продюсер Богдан Томмо. Его хит "Papito Chocolata" в исполнении Seeya полюбили миллионы. В ближайшее время будут организованы промо-туры Сянана в страны Европы, и в будущем Азербайджан обязательно будет гордиться его успехами", - сказала Екатерина Читашвили.

Звездные гости мероприятия пожелали Сянану успеха на европейской арене, высоко оценили новый альбом и клип.

(Автор: Вугар Иманов)