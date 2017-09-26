Антидопинговое агентство Туркменистана занимает одну из лидирующих позиций в Центральноазиатском регионе

2017-09-26 12:24 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Важным условием, повлиявшим на выбор Туркменистана как места проведения V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, стала развитая спортивная инфраструктура и огромное внимание, которое уделяет Президент Гурбангулы Бердымухамедов сфере спорта – важнейшему ресурсу общественного прогресса. Благодаря масштабной работе сегодня наша столица располагает уникальными в регионе спортивными объектами, отвечающими международным стандартам и позволяющими организовывать состязания на самом высоком уровне. Кроме этого, для успешного проведения Игр «Ашхабад 2017» была создана независимая организация, обеспечивающая допинг-контроль спортсменов, принимающих участие в соревнованиях.

Туркменистан напрямую соотносит спортивные движения с реализацией Целей устойчивого развития, направленных на максимальное раскрытие человеческого потенциала, решение глобальных задач в области здравоохранения, образования, создание условий для гармоничного духовного и физического воспитания личности. Президент Национального Олимпийского Комитета, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов важной задачей определил проведение V Азиатских игр с соблюдением принципов олимпизма, исключающих любое применение допинговых средств.

В целях обучения отечественных специалистов современным технологиям допингового тестирования в марте этого года в Ашхабаде состоялись заседание Исполнительного комитета Центральноазиатской региональной антидопинговой организации, а также учебный семинар по подготовке национальных инспекторов допинг-контроля. По результатам тренинга нашим специалистам были вручены свидетельства допинг-офицеров, которые позволяют им осуществлять проверку на допинг спортсменов на международных спортивных состязаниях.

Для сохранения чистоты туркменского спорта и координации борьбы с применением в нём допинга наша страна системно сотрудничает с Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА). В результате тесной работы с этой авторитетной международной спортивной организацией 17 марта 2017 года было официально открыто Национальное антидопинговое агентство Туркменистана (НАДАТ).

Данное Агентство учреждено Национальным Олимпийским Комитетом, Государственным комитетом по спорту, Министерством здравоохранения и медицинской промышленности, Молодёжной организацией, Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана.

Ещё в процессе регистрации НАДАТ совместно с департаментом медицины и антидопинга Исполнительного комитета по подготовке к V Азиатским играм начал тестировать спортсменов во время проведения в Ашхабаде соревнований по кикбоксингу. Согласованно с Азиатской Федерацией Кикбоксинга, Агентство разработало методику сбора проб, которая соответствовала всем процедурным требованиям Всемирного Антидопингового Кодекса. Десятки атлетов прошли допинг-тесты, осуществлённые специалистами НАДАТ, после чего их результаты были отправлены на проверку в лабораторию ВАДА в городе Доха (Катар).

Также в Меджлисе проходили встречи с представителями Национального антидопингового агентства Туркменистана с целью разработки Закона Туркменистана о борьбе с допингом в спорте. Закон был принят Меджлисом Туркменистана и подписан Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым 3 июня 2017 года. Помимо этого, были разработаны национальные антидопинговые правила и национальная антидопинговая программа, утверждённая ВАДА.

Во время проведения Игр «Ашхабад 2017» НАДАТ провело образовательную программу «Аутрич», цель которой – ознакомление участников соревнований с деятельностью антидопинговых организацией, а также информирование о последствиях употребления допинга. Участие в данной программе приняли более тысячи спортсменов из разных стран.

В ближайших планах НАДАТ – разработка Национальной антидопинговой программы Туркменистана на 2017-2018 годы.

Центр допинг-контроля, расположенный в столичном Олимпийском городке, обеспечивает беспристрастную проверку участников V Азиады. Он является особо охраняемым объектом, на территорию которого могут входить только аккредитованные офицеры по допинг-контролю, что обеспечивает защищённость и подтверждает подлинность сданных спортсменами допинг-проб перед каждым соревнованием. Более того, ужесточён пропуск ко всем объектам, которые находятся в непосредственной близости от Центра, исключая любую возможность проникновения на его территорию.

В Центре допинг-контроля установлено новейшее оборудование, одобренное международными антидопинговыми организациями и способное с максимальной точностью выявлять наличие допинга. В распоряжении специалистов – биохимический анализатор «Cobas E411», произведённый германской компанией «Roche Diagnostics GmbH»; гематологический иммунно-химический анализатор «Sysmex» германской компании «Sysmex Europ GmbH»; аппарат газовой хроматографии «TSQ800EVO», изготовленный компанией «Thermo Fisher Scientific» (США), а также аппарат жидкостной препаративной хромотографии «UltiMate 300» производства этой же компании.

Над обеспечением допинг-контроля на Играх «Ашхабад 2017» работают множество международных организаций и структур, которые беспристрастно оценивают результаты допинг-проб. Среди них – британская компания «Триванди Чанзо», ВАДА, Национальное антидопинговое агентство Великобритании (ЮКАД), Олимпийский комитет Туркменистана и др.

– Мы работаем над антидопинговой программой в Туркменистане с января этого года, – сказала представитель компании «Триванди Чанзо» Бернадет О. Галлахан во время брифинга в Центре допинг-контроля. – В тесном сотрудничестве с Олимпийским комитетом Туркменистана и представителями ВАДА в течение 9 месяцев была проведена колоссальная работа, в ходе которой учреждено Национальное антидопинговое агентство Туркменистана, а также разработан Закон по борьбе с допингом в спорте. Сегодня Национальное антидопинговое агентство Туркменистана занимает одну из лидирующих позиций в Центральноазиатском регионе, обеспечивая максимально прозрачную и точную систему проверки спортсменов на допинг.

На территории Олимпийского городка также был организован «круглый стол» с участием представителей ВАДА, ЮКАД, «Триванди Чанзо» и других международных антидопинговых организаций. Во время встречи обсуждались различные вопросы, связанные с организацией допинг-тестов.

Сотрудничество с мировыми антидопинговыми организациями и планомерное наращивание собственного опыта в этом вопросе является ещё одним показателем активной интеграции Туркменистана в международное сообщество, которое обеспечивает укрепление взаимовыгодных отношений с зарубежными странами не только в спортивной, но и в политической, социальной, экономической плоскостях.