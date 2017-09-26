Правоохранительные органы расследуют вопрос поддержки заведующим отдела ИВ Лачинского района в Иракском Курдистане

2017-09-26 12:15 | www.apa.az | 7
Расследуется вопрос распространения в соцсетях заведующим юридического отдела ИВ Лачинского района Физули Танрывердиевым фотографий, поддерживающих референдум независимости в Иракском Курдистане. Этот вопрос находится под контролем.
Как сообщили АПА в правоохранительных органах, в случае выявления в действиях заведующего отделом нарушения закона этому вопросу будет дана юридическая оценка.
Отметим, Ф.Танрывердиев написал на своей странице в Facebook, что поддерживает независимость Иракского Курдистана, а также поделился фотографиями главы Иракского Курдистана Месута Барзани.