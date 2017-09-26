В России автобус влетел в грузовик: 6 человек погибли, 10 – получили тяжелые травмы

2017-09-26 12:17 | www.apa.az | 7

Как сообщает АПА со ссылкой на Вести.ру, десять пострадавших пассажиров автобуса, разбившегося на Кубани, находятся в тяжелом состоянии.

Всего с места ЧП медики госпитализировали 20 человек. Жертвами аварии стали 6 человек: сразу после столкновения погибли водитель и двое пассажиров, еще трое пострадавших скончались по дороге в больницу.

Пассажирский автобус «Кинг Лонг» следовал из Адлера в Нижний Новгород. В районе поселка Молькино водитель автобуса допустил столкновение с грузовиком «МАН», перевозившим гравий. По предварительным данным, причиной трагедии могло стать то, что водитель автобуса уснул за рулем. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» УК России.

Родственникам погибших окажут всю необходимую помощь, соответствующее поручение дал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«Мною даны необходимые распоряжения по встрече родственников, которые прибудут в край, для опознания своих родных. Краевой Минздрав окажет этим людям необходимую психологическую помощь в специально развернутых для этого пунктах психологической помощи», - приводит слова Кондратьева его пресс-служба.

Пассажирами разбившегося автобуса были паломники, возвращавшиеся из Абхазии в Нижний Новгород. Поездка была организована Нижегородской епархией.