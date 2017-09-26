Игры «Ашхабад 2017» в режиме онлайн освещают 537 журналистов из 82 стран (ФОТО)

2017-09-26 12:26 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Более 500 зарубежных журналистов работают в эти дни в Туркменистане, оперативно освещая ход V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Для представителей иностранной прессы в Медиацентре Олимпийского городка созданы все условия для плодотворной и оперативной работы. В распоряжении журналистов, аккредитованных на соревнованиях, – лучшая современная техника, они обеспечены связью с редакциями своих СМИ и комфортными рабочими помещениями, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

В Центре международного вещания и прессы работают 537 журналистов из 82 стран, которые имеют бесперебойный доступ к различным каналам связи и освещают Игры «Ашхабад 2017» в режиме реального времени.

Благодаря суперсовременному техническому оборудованию и качественной видеосъемке, которая проводится с различных точек по всему периметру спортивных площадок, представители СМИ ведут онлайн-трансляции.

Основная информационная площадка Олимпийского городка расположена в 4-этажном здании современного дизайна, которая оборудована отдельными студиями записи передач и интервью, где журналисты могут записывать качественные видеосюжеты с участниками Игр, в комфортной обстановке задавать им интересующие зрителей вопросы.

Аппаратные и различные вспомогательные помещения для работников телерадиокомпаний, редакций газет, журналов и информагентств оборудованы современными техническими средствами, которые позволяют моментально делиться полученной информацией со своей аудиторией в видео-, фото-, звуковом и текстовом форматах.

Планировка Медиацентра предполагает одновременную работу сотен журналистов в комфортных условиях, когда каждому из них доступно свободное пространство для творческой и технической деятельности.

На первом этаже Центра – зал для пресс-конференций на 260 мест, в котором на всем протяжении Игр проходят различные встречи с высокопоставленными гостями, спортсменами и их тренерами.

Центр также оборудован специализированными офисами открытого типа на 62 места, которые предназначены для работы фотографов. Делая различные иллюстрации и фотоснимки, они могут обрабатывать и публиковать их в самом высоком разрешении.

На втором этаже Медиацентра расположены офисы на 98 человек. На этом же уровне – аппаратная технического контроля, где специалисты могут контролировать соответствие передач производственным стандартам качества, аппаратная распределения сигналов и центральная аппаратная.

Здесь же разместился Центр коммутации сигналов от комментаторов, эфирные аппаратные, работающие в формате 4K, что позволяет передавать видео высокой чёткости по сетям сотовой связи 3G и 4G. Для работников эфирных аппаратных предусмотрен отдельный офис.

В здании также расположена аппаратная радио и эфирная аппаратная радио, ремонтная группа, аппаратная монтажа событий, аппаратные нелинейного монтажа, графики, преобразования форматов, загона и описания материалов.

На втором этаже находятся офисы Международного олимпийского комитета. На третьем этаже – медиаофисы открытого типа на 98 человек, серверная аппаратная дата-центра, технические помещения. На 4-м этаже оборудована студия для записи интервью, рядом – студийная аппаратная и помещение для подготовки встреч.

Таким образом, в одном объекте, специально предназначенном для передачи связанных с V Азиатскими играми программ и интервью по радио и телевидению, сосредоточено все вещательное телекоммуникационное оборудование – как для доставки, так и для распределения программ, подготовки и трансляции репортажей с Игр, а также созданы все условия, обеспечивающие удобство и эффективность работы сотрудников СМИ.

Кроме этого, на территории Олимпийского городка установлены передвижные телевизионные станции, которые могут снимать высококачественное видео и транслировать его с любой точки.

Медиацентр обладает большими технологическими возможностями и инновационными ресурсами. Все этапы – от сбора, хранения, обработки информации до моделирования программ и принятия решений в оперативном оснащении событий V Азиатских игр в закрытых поемещениях и по боевым искусствам строятся на основе последних достижений вещательной индустрии. Это делает спортивные соревнования более привлекательными для миллионов зрителей, передаёт дух и атмосферу праздника, энергию состязаний, радость побед и триумф рекордов.

Как мы можем видеть сегодня, все результаты состязаний Игр «Ашхабад 2017» моментально появляются в интернет-изданиях, их ход транслируются теле- и радиоканалами, ведутся текстовые онлайн-трансляции. На телеэкранах, интернет-ресурсах, полосах газет и страницах иностранных журналов появляется все больше публикаций, посвященных и культурному наследию, многовековой истории туркмен. Красочные снимки и видеоролики иллюстрируют современную жизнь стремительно развивающегося Туркменистана.

Представители зарубежной прессы подчеркивают высокий организационный уровень и техническую оснащенность V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.