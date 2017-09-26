Самбо вошло в программу Азиатских игр

2017-09-26 12:27 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Большой зал Медиацентра стал местом проведения конференции, на которой выступил Василий Шестаков (Россия), Президент Международной федерации самбо. В.Шестаков сообщил журналистам о принятом ОСА решении включить самбо в программу Азиатских игр. На Азиаде-2018 в Джакарте состоятся состязания по спортивному самбо в 6 категориях: 72 кг, 64 кг, 56 кг – у женщин; 90 кг, 74 кг, 62 кг – у мужчин.

Президент Международной федерации самбо поздравил всех любителей этого спорта с новой вехой в истории развития единоборства. Знаковое решение, принятое ОСА в Ашхабаде может определить перспективы самбо в качестве олимпийского вида спорта. В 2018 самбо празднует свое 80-летие. Фанаты этой дисциплины смогут с размахом отпраздновать это событие на состязаниях в Индонезии в декабре 2018.