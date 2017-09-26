В Гядабее задержали убившего своих родителей человека

2017-09-26 12:21 | www.apa.az | 6

В Гядабее задержали убившего своих родителей человека.

Как сообщили западному бюро АПА в РОП, в результате проведенных оперативных мероприятий было установлено, что совершивший преступление Шохрат Масимов скрывается в старой постройке в местности территории под названием Гарабаглылар на территории села Дайирмандаг. Он был задержан.

По данным, конфликт произошел на семейной почве. Сообщается, что Ш. Масивов убил своих родителей из-за проживающей в Шамкирском районе сестры. По определенным причинам он не принял свою сестру. Ш. Масимов был недоволен тем, что родители пустили его сестру домой.

Также сообщается, что Ш. Масимов намеревался убить сестру и ее ребенка.

Отметим, согласно распространенной МВД информации, 21 сентября проживающий в селе Гурудяря Гядябейского района Шохрат Масимов на почве семейно-бытового конфликта зарезал ножом отца Микаила и мать Айну.

По факту возбуждено уголовное дело.