МВД: У 16 из задержанных в Баку представителей секс-меньшинств выявлены СПИД и сифилис

2017-09-26 12:34 | www.apa.az | 5

Проведено принудительное медобследование представителей сексуальных меньшинств, задержанных в столице в результате оперативных мероприятий правоохранительных органов, осуществленных на основании многочисленных жалоб горожан.

Как сказал в беседе с АПА руководитель пресс-службы МВД АР, полковник полиции Эхсан Захидов, предварительные данные медицинских освидетельствований вызывают обеспокоенность.

По его словам, на данный момент у 16 из задержанных в Баку представителей секс-меньшинств выявлены СПИД и сифилис.

«Это еще раз свидетельствует о том, что обращения граждан и проведенные полицией рейды не были необоснованными. Носители СПИД и других инфекционных кожно-венерических заболеваний создают угрозу для жизни и здоровья молодых людей, вступающих с ними в контакт. Хочу подчеркнуть, что эти рейды не охватывают всех представителей сексуальных меньшинств. Задерживаются те лица, которые демонстративно проявляют неуважение к окружающим, вызывают своим поведение раздражение у граждан, а также лица, которые по имеющейся у органов полиции и здравоохранения информации, являются носителями инфекционных заболеваний», - сказал он.

Захидов также добавил, что медицинские обследования упомянутых лиц продолжаются.