МИД: Азербайджан пресек провокацию Армении на международной туристической выставке в Японии

2017-09-26 12:31 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - На выставке Tourism Expo Japan, проведенной в Японии 14-21 сентября, армянская сторона, прибегнув к очередной провокации, попыталась разместить на своем стенде материалы, пропагандирующие нелегитимный режим, созданный на оккупированных азербайджанских территориях. Об этом во вторник сообщил Trend глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев.

Благодаря своевременному вмешательству посольства Азербайджана в Японии удалось пресечь возможность превращения международной туристической выставки в площадку политической пропаганды вымышленного режима армянской стороной.

Хикмет Гаджиев добавил, что на выставке функционировал стенд Азербайджана, в рамках которого японская общественность была проинформирована о туристическом потенциале Азербайджана.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)