Президент Азербайджана принял председателя Верховного суда Черногории (версия 2)

2017-09-26 12:38 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял делегацию во главе с председателем Верховного суда Черногории Весной Меденицей.

Глава государства с удовлетворением вспомнил недавнюю встречу в Нью-Йорке с президентом Черногории Филипом Вуяновичем, а также отметил свой успешный визит в Черногорию. Президент Ильхам Алиев подчеркнул хороший уровень политических связей между Азербайджаном и Черногорией, сказал, что успешно развиваются экономические связи стран, в том числе сотрудничество в сфере инвестирования.

Глава государства подчеркнул важность расширения связей двух стран также в других сферах, выразил надежду на то, что визит в Азербайджан председателя Верховного суда Черногории Весны Меденицы внесет вклад в расширение сотрудничества между правоохранительными органами двух стран.

Председатель Верховного суда Черногории Весна Меденица отметила, что процессы большого развития в Азербайджане произвели глубокое впечатление на членов делегации. Сказав, что в Черногории с большим интересом наблюдают за успехами, достигнутыми Азербайджаном в экономической сфере, Весна Меденица подчеркнула, что все эти успехи были достигнуты благодаря руководству Президента Ильхама Алиева, обладающего богатым опытом. Отметив, что между высшими судебными органами двух стран осуществляется плодотворное сотрудничество, она сказала, что в ходе этого визита в Азербайджан будут проведены полезные обсуждения по перспективам сотрудничества.