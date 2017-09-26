На территории Азербайджана погода резко изменится - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

2017-09-26 13:02 | www.apa.az | 5

На полуострове местами возможны грозы.

Умеренный северо-западный ветер иногда усилится.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 16-18°, днем 19-22°, в Баку ночью 16-18°, днем 20-22° тепла.

Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба.

Относительная влажность составит 80-90%.

27-28 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается нестабильная погода, временами будут дожди.

Северо-западный ветер кое-где усилится. Температура воздуха понизится на 5-7 градусов.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 27-28 сентября переменчивая погода, временами усиливающийся умеренный ветер, дожди и пониженная температура воздуха на Абшеронском полуострове неблагоприятно скажутся на состоянии метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана ожидаются грозы и дожди, местами возможны ливни. Подует порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-17°, днем 21-26°, в горах ночью 6-11°, днем 12-17° тепла.

С 27 сентября до конца месяца на территории страны ожидается нестабильная погода, будут грозы, временами – дожди. Местами возможен град, который в высокогорных районах перейдет в снег и мокрый снег.

Западный ветер в некоторых местах усилится, температура воздуха понизится на 5-8 градусов. Уровень воды в реках повысится.