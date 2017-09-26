В Барде 6-летний ребенок умер в поликлинике – ВИДЕО

2017-09-26 10:30 | www.oxu.az | 5

В детской поликлинике в Барде умер 6-летний ребенок.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Xəzər TV, Санан Велизаде, 2011 года рождения, был доставлен в детскую поликлинику с высокой температурой.

Его родители обвинили врачей в смерти ребенка.

В поликлинике заявили, что врачи не виноваты в произошедшем: «Ребенок поступил в поликлинику с высокой температурой и в тяжелом состоянии. Врачи оказали ему первую медицинскую помощь, осуществили необходимое медицинское вмешательство. Но спасти ребенка не удалось».

В прокуратуре Бардинского района ведется расследование.

A.M.

