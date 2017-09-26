Казахстан выступил на консультациях в СБ ООН по Ближнему Востоку

2017-09-26 12:45 | www.trend.az | 6

Делегация Казахстана приняла участие в консультациях Совета Безопасности ООН по положению на Ближнем Востоке, включая вопрос Палестины. На заседании был заслушан брифинг Спецкоординатора ООН по мирному процессу на Ближнем Востоке Николая Младенова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров, выступивший на открытой части брифинга, призвал стороны вернуться за стол переговоров для достижения мирного, справедливого и прочного урегулирования конфликта в соответствии с нормами международного права.

Лидеры Израиля и Палестины должны предпринять конкретные шаги, которые позволят сохранить возможность мирного сосуществования двух государств и укрепят перспективы достижения мира на основе неотъемлемого права палестинцев на государственность и права Израиля на безопасность, сказано в заявлении.

Казахстан призвал палестинскую и израильскую стороны продемонстрировать политическую волю к достижению исторического мирного соглашения по принципу «два государства для двух народов» путем укрепления отношений мира, безопасности и развития. В том числе, и через продвижение мер доверия в сфере развития, являющегося «вторым столпом» ООН.

Казахстанская делегация предложила возродить работу ближневосточного «квартета» (США, РФ, ООН и ЕС). Она также обратила внимание международного сообщества на нестабильную и напряженную обстановку в секторе Газа. Казахстан приветствовал недавние дипломатические усилия США, России и Египта по разрешению данной проблематики.