США привержены мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта - посол

2017-09-26 12:48 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - США привержены мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Об этом во вторник сказал журналистам посол США в Азербайджане Роберт Секута.

Он отметил, что в ближайшее время ожидается визит сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион.

«Организуя встречу сторон конфликта, мы стараемся помочь его урегулированию», - сказал дипломат.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)