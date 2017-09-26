Представители ВВС Грузии присутствовали на учениях «TurAz Qartalı» - ФОТОСЕССИЯ

2017-09-26 13:16 | www.apa.az | 5

Как сообщает карабахское бюро АПА, к учениям были привлечены самолеты «МиГ-29», «F-16», «Су-25», «С-130 Геркулес», «А-400М», «CASA CN-235» и вертолеты «Ми-35», «Ми-17», «Sikorsky S-70».

Главный штурман ВВС Азербайджана, полковник Фаиг Алиев сообщил, что в ходе учений ВВС обеих стран ведут полеты с целью проверки возможностей взаимодействия и боевой координации в совместных операциях, ведения совместной боевой деятельности против ПВО, ведения совместных воздушных боев, анализа ситуации в летных зонах, на взлетно-посадочных полосах, аэронавигации, условий на запасных аэродромах.

В учениях принимали участие более 170 человек личного состава ВВС Турции. Сегодня в рамках учений боевые самолеты «F-16», «МиГ-29» и «Су-25» для уничтожения условного противника вместе поднялись в небо. Также «F-16» и «МиГ-29» вместе осуществили условные боевые мероприятия на дальних, средних и близких дистанциях.

Азербайджанские пилоты летали на турецких, турецкие пилоты - на азербайджанских самолетах.



Представители ВВС Грузии чтобы наблюдать за ходом учений прибыли на аэродром. Целью является участие в будущих учениях «TurAz Qartalı».



Кроме того, на аэродром прибыли школьники из Мингячевира, они тоже наблюдали за ходом учений.



Совместные тактические учения продлятся до 30 сентября.