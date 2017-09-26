Закир Гасанов встретился с послом Италии в Азербайджане

2017-09-26 13:24 | www.apa.az | 4

26-го сентября Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Итальянской Республики в нашей стране Аугусто Массари.



Как сообщили АПА в Минобороны, выразив удовлетворение началом своей деятельности в нашей стране в качестве посла, дипломат подчеркнул, что приложит все усилия для развития азербайджано-итальянских связей, в частности сотрудничества в военной сфере.



Посол, отметив, что его страна является сторонником решения нагорно-карабахского конфликта в рамках норм и принципов международного права, особо подчеркнул, что Италия поддерживает территориальную целостность Азербайджана.



В ходе встречи была обсуждена военно-политическая ситуация в регионе, пути урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, было рассмотрено текущее состояние и перспективы развития военного сотрудничества между вооруженными силами двух стран и в рамках программ НАТО, а также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности.