Американцы закрыли еще одну свою военную базу

2017-09-26 10:34 | www.oxu.az | 3

США закрыли одну из двух своих военных баз на юге Сирии, передает Oxu.Az со ссылкой на "Известия".

Речь идёт об объекте Аз-Закф неподалёку от сирийско-иракской границы, которую американцы покинули в рамках договорённостей с Россией о формировании зоны деэскалации на юге Сирии.

С уходом из Аз-Закф в распоряжении войск США остаётся лишь одна база на юге Сирии — Ат-Танф на границе с Иорданией.

Как отмечает издание, вывод войск означает, что США лишатся возможности в прежних объёмах поддерживать сирийскую оппозицию, которая уже заявляет о том, что её "сдали".

Н.Г.